Последнее судно флотилии «Сумуд» перехвачено ВМС Израиля — ТВ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последнее судно из направлявшейся к берегам Газы флотилии «Сумуд» перехвачено ВМС Израиля. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

По его данным, у яхты под названием «Маринетт» возникли технические неполадки, в результате чего она отстала от основной группы из 41 судна, которые были перехвачены ВМС Израиля в четверг.