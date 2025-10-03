ВС РФ вошли в Звановку под Северском в ДНР, полукольцо сжимается — Кимаковский

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска вошли в село Звановка под Северском, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши штурмовые группы вошли в село Звановка к югу от Северска. Расстояние стремительно сокращается, полукольцо сжимается», — сказал Кимаковский.