Бюджет РФ в октябре может недополучить 26,9 млрд руб. нефтегазовых допдоходов
14:12 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральный бюджет РФ в октябре 2025 года может недополучить 26,9 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении Минфина РФ.
Отклонение фактических доходов от ожидаемой суммы по итогам сентября составило 13 млрд руб.
В сентябре бюджет недополучил 21 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов.
