Индия сбила пять истребителей Пакистана в ходе операции «Синдур» — начштаба ВВС

Военно-воздушные силы Индии во время проведенной в мае операции «Синдур» сбили не менее пяти пакистанских истребителей, включая поставленный США F-16 и самолеты JF-17 китайской разработки. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник штаба индийских ВВС главный маршал авиации Амар Прит Сингх.

«В операции „Синдур“ ВВС нанесли удар высокоточными ракетами по пакистанским центрам управления и многим авиабазам, инфраструктура которых была выведена из строя. По нашим данным, в ходе боевых действий были уничтожены как минимум один пакистанский истребитель F-16 и до четырех JF-17, а также военно-транспортный самолет С-130», — процитировало маршала авиации агентство ANI.

ВВС Индии располагают доказательствами уничтожения этих самолетов, что опровергает утверждения Исламабада об отсутствии потерь пакистанских ВВС во время операции «Синдур», добавил Сингх.

Он подтвердил применение в ходе нее индийских зенитно-ракетных комплексов большой дальности. «Наши дальнобойные ЗРК, которые мы недавно приобрели и ввели в эксплуатацию, серьезно ограничили действия авиации Пакистана даже на его территории. Они применялись по целям на удалении более 300 км, это были рекордные по дальности удары наших ракет», — сказал начштаба ВВС.

Ранее Нью-Дели заявил об успешном использовании в операции «Синдур» закупленных у России ЗРК С-400 «Триумф».