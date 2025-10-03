Неподготовленные к российской школе дети-мигранты должны учиться на родине — Фадеев
15:12 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Родители-мигранты должны обеспечить ребенку достаточный уровень подготовки для обучения в российской школе, в частности, знание русского языка, в противном случае он должен учиться на родине. Такое мнение высказал ТАСС глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Если невозможно обеспечить обучение ребенка [иностранца] в школе на русском языке, значит, он должен учиться в своей школе, в своей стране. Это не вопрос депортации, это вопрос получения ребенком среднего образования», — сказал Фадеев.
По мнению главы Совета, необходимо продумать такие организационные решения, которые позволят еще при въезде иностранцев с детьми школьного возраста в Россию понимать, готовы ли их дети к учебе, знают ли русский язык, что предполагают делать родители, если ребенок не знает русского языка. Будет ли это какое-то домашнее обучение или они будут учить детей русскому языку.
«Это надо сразу понимать, когда ребенок пересекает границу России, и сразу понимать, как будет обеспечено получение им среднего образования. Надо продумать эту логистику, эту схему, эти организационные решения. Но недопустимо, если дети не учатся, это важнейшее из достижений цивилизации, я не устаю это повторять. Все дети должны учиться», — сказал Валерий Фадеев.
Он также считает, что родителей, не обеспечивших поступление ребенка в школу, нужно «побуждать к этому, принуждать к этому, наказывать, в конце концов, что предполагает просто закон».
Ранее, выступая в Ташкенте, Фадеев заявил о недопустимости ситуации, когда дети мигрантов не посещают школу.
НОВОСТИ
- 16:00 03.10.2025
- Запад создает иллюзию, что фейковые новости исходят только извне — американский эксперт
- 15:32 03.10.2025
- Причиной перестрелки в Дагестане предварительно стал нелегальный майнинг — власти
- 15:15 03.10.2025
- Умные технологии СберСити по мониторингу и управлению недвижимостью протестируют в РЖД
- 15:04 03.10.2025
- Офисно-лабораторный комплекс «Роснефти» в Москве получил золотой экологический сертификат
- 15:00 03.10.2025
- Индия сбила пять истребителей Пакистана в ходе операции «Синдур» — начштаба ВВС
- 14:32 03.10.2025
- Худруком Театра на Малой Ордынке стал Эдуард Бояков
- 14:12 03.10.2025
- Бюджет РФ в октябре может недополучить 26,9 млрд руб. нефтегазовых допдоходов
- 14:00 03.10.2025
- ВС РФ вошли в Звановку под Северском в ДНР, полукольцо сжимается — Кимаковский
- 13:32 03.10.2025
- Венгрия не хочет разделить судьбу Украины — Орбан
- 13:20 03.10.2025
- Последнее судно флотилии «Сумуд» перехвачено ВМС Израиля — ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать