Причиной перестрелки в Дагестане предварительно стал нелегальный майнинг — власти
15:32 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нелегальный майнинг предварительно мог стать причиной перестрелки в дагестанском селе Унцукуль. Об этом ТАСС сообщили в районной администрации.
«Предварительно один из участников конфликта является бывшим сотрудником электросетей. По некоторым данным, у него были обнаружены майнинг-фермы, на этой почве и был конфликт, который завершился перестрелкой», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что три человека ранены в результате стрельбы в дагестанском селе Унцукуль.
НОВОСТИ
- 16:00 03.10.2025
- Запад создает иллюзию, что фейковые новости исходят только извне — американский эксперт
- 15:15 03.10.2025
- Умные технологии СберСити по мониторингу и управлению недвижимостью протестируют в РЖД
- 15:12 03.10.2025
- Неподготовленные к российской школе дети-мигранты должны учиться на родине — Фадеев
- 15:04 03.10.2025
- Офисно-лабораторный комплекс «Роснефти» в Москве получил золотой экологический сертификат
- 15:00 03.10.2025
- Индия сбила пять истребителей Пакистана в ходе операции «Синдур» — начштаба ВВС
- 14:32 03.10.2025
- Худруком Театра на Малой Ордынке стал Эдуард Бояков
- 14:12 03.10.2025
- Бюджет РФ в октябре может недополучить 26,9 млрд руб. нефтегазовых допдоходов
- 14:00 03.10.2025
- ВС РФ вошли в Звановку под Северском в ДНР, полукольцо сжимается — Кимаковский
- 13:32 03.10.2025
- Венгрия не хочет разделить судьбу Украины — Орбан
- 13:20 03.10.2025
- Последнее судно флотилии «Сумуд» перехвачено ВМС Израиля — ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать