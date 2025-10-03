Причиной перестрелки в Дагестане предварительно стал нелегальный майнинг — власти

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нелегальный майнинг предварительно мог стать причиной перестрелки в дагестанском селе Унцукуль. Об этом ТАСС сообщили в районной администрации.

«Предварительно один из участников конфликта является бывшим сотрудником электросетей. По некоторым данным, у него были обнаружены майнинг-фермы, на этой почве и был конфликт, который завершился перестрелкой», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что три человека ранены в результате стрельбы в дагестанском селе Унцукуль.