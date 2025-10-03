Запад создает иллюзию, что фейковые новости исходят только извне — американский эксперт
16:00 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западное доминирование в информационном пространстве формирует убеждение, что фейковые новости являются исключительно внешней угрозой, исходящей от незападных стран. Об этом в беседе с ТАСС рассказал американский военный эксперт Абрахам Абрамс.
«Я думаю, что доминирование Запада в информационном пространстве и превосходство в информационной войне настолько велики, что общества в западном мире в значительной степени приучены рассматривать фейковые новости как нечто, исходящее от других, от незападных стран», — сказал он.
В то же время Абрамс отметил, что в США наблюдается уникальное явление, при котором демократы и республиканцы демонстрируют глубокое недоверие к СМИ противоположной стороны, что усиливает внутренний раскол общества. «В США, возможно, ситуация немного иная, поскольку обе стороны политического спектра — демократы и республиканцы — стали крайне недоверчиво относиться к СМИ противоположной стороны, когда речь заходит о спорных вопросах. Поэтому, например, президент [США Дональд] Трамп в свой первый срок называл журналистов CNN и других СМИ фейковыми новостями», — отметил эксперт.
Абрамс также указал, что для противодействия дезинформации страны могут развивать собственные цифровые платформы или объединить усилия для создания более устойчивого информационного пространства.
