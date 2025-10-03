0
0
164
НОВОСТИ

Вильфанд спрогнозировал ранний приход весны в Россию в 2026 году

16:32 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ранняя весна возможна в 2026 году на территории Российской Федерации, нигде не ожидается холодной погоды. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В феврале везде температура в РФ будет выше нормы, нигде не прогнозируется класса ниже нормы. И ранний приход весны прогнозируется в марте, в регионах от западных границ страны до Енисея [будет наблюдаться] класс выше нормы, но на остальной территории тоже не ожидается очень холодной погоды», — сказал он.

Метеоролог пояснил, что нынешняя зима на территории России не прогнозируется очень холодной. Однако по среднемесячным показателям обязательно будут периоды резких понижений температуры на азиатской и европейской частях страны. Уверенность такого прогноза составляет около 65-68%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 03.10.2025
Четыре человека погибли, трое пострадали в ДТП во Владимирской области
0
8
17:12 03.10.2025
В Красноярском крае при жесткой посадке самолета погибли пилоты
0
85
17:00 03.10.2025
Западу когда-нибудь придется вернуться к диалогу с Россией — Столтенберг
0
106
16:48 03.10.2025
Андрей Воробьев: Сегодня нам как никогда важно быть единой Россией
0
128
16:12 03.10.2025
Более 70% украинцев отмечают рост уровня коррупции в стране с начала СВО — опрос
0
188
16:00 03.10.2025
Запад создает иллюзию, что фейковые новости исходят только извне — американский эксперт
0
204
15:32 03.10.2025
Причиной перестрелки в Дагестане предварительно стал нелегальный майнинг — власти
0
227
15:15 03.10.2025
Умные технологии СберСити по мониторингу и управлению недвижимостью протестируют в РЖД
0
233
15:12 03.10.2025
Неподготовленные к российской школе дети-мигранты должны учиться на родине — Фадеев
0
239
15:04 03.10.2025
Офисно-лабораторный комплекс «Роснефти» в Москве получил золотой экологический сертификат
0
257

Возврат к списку