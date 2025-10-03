Вильфанд спрогнозировал ранний приход весны в Россию в 2026 году
16:32 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранняя весна возможна в 2026 году на территории Российской Федерации, нигде не ожидается холодной погоды. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В феврале везде температура в РФ будет выше нормы, нигде не прогнозируется класса ниже нормы. И ранний приход весны прогнозируется в марте, в регионах от западных границ страны до Енисея [будет наблюдаться] класс выше нормы, но на остальной территории тоже не ожидается очень холодной погоды», — сказал он.
Метеоролог пояснил, что нынешняя зима на территории России не прогнозируется очень холодной. Однако по среднемесячным показателям обязательно будут периоды резких понижений температуры на азиатской и европейской частях страны. Уверенность такого прогноза составляет около 65-68%.
НОВОСТИ
- 17:32 03.10.2025
- Четыре человека погибли, трое пострадали в ДТП во Владимирской области
- 17:12 03.10.2025
- В Красноярском крае при жесткой посадке самолета погибли пилоты
- 17:00 03.10.2025
- Западу когда-нибудь придется вернуться к диалогу с Россией — Столтенберг
- 16:48 03.10.2025
- Андрей Воробьев: Сегодня нам как никогда важно быть единой Россией
- 16:12 03.10.2025
- Более 70% украинцев отмечают рост уровня коррупции в стране с начала СВО — опрос
- 16:00 03.10.2025
- Запад создает иллюзию, что фейковые новости исходят только извне — американский эксперт
- 15:32 03.10.2025
- Причиной перестрелки в Дагестане предварительно стал нелегальный майнинг — власти
- 15:15 03.10.2025
- Умные технологии СберСити по мониторингу и управлению недвижимостью протестируют в РЖД
- 15:12 03.10.2025
- Неподготовленные к российской школе дети-мигранты должны учиться на родине — Фадеев
- 15:04 03.10.2025
- Офисно-лабораторный комплекс «Роснефти» в Москве получил золотой экологический сертификат
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать