Офисно-лабораторный комплекс «Роснефти» в Москве получил золотой экологический сертификат
15:04 03.10.2025
Офисно-лабораторный комплекс ООО «Центр исследований и разработок» «Роснефти» получил золотой уровень в российской системе сертификации «Зеленый офис». Эксперты признали высокие эксплуатационные характеристики расположенного в Москве здания центра, его энергоэффективность, рациональное использование ресурсов, а также безопасные и комфортные условия, созданные для сотрудников.
В здании на Ленинском проспекте используются современные инженерные решения: приточно-вытяжные установки для поддержания комфортного микроклимата, кондиционеры с рекуперацией тепла и датчиками СО2, устройства компенсации реактивной мощности, датчики движения и освещенности, системы очистки воды и контроля утечек. Отходы разделяются, а затем отправляются на переработку. Офис адаптирован для передвижения маломобильных сотрудников, а переговорные комнаты оснащены техническими средствами для слабослышащих.
Система сертификации «Золотой офис» сочетает отечественные «зеленые» стандарты, с международными методиками. Важным требованием для получения золотого уровня является снижение потребления всех видов ресурсов не менее чем на 20%. По итогам 2024 года потребление электро- и теплоэнергии в здании «Центра исследований и разработок» снизилось на 31%, воды - на 20%, а объем отходов - на 51 %. Ранее этот офис «Роснефти» уже получил статус «Зеленого офиса» по международному стандарту BREEAM In-Use. Также организация не раз становилась лауреатом конкурсов Green Standard Awards и акции «Зеленый офис» в различных номинациях, в том числе была признана лучшим офисом по сохранению здоровья и продуктивности.
