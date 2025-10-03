0
НОВОСТИ

Четыре человека погибли, трое пострадали в ДТП во Владимирской области

17:32 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Легковой и грузопассажирский автомобили столкнулись в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, в результате четыре человека погибли, трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«По предварительной информации, около 14:20 на 399-м километре автодороги Р-132 „Золотое кольцо“ столкнулись легковой и грузопассажирский автомобили, один из которых загорелся. По состоянию на 15:15 известно о четверых погибших, а также трех пострадавших гражданах», — говорится в сообщении.

