Андрей Воробьев: Сегодня нам как никогда важно быть единой Россией

16:48

Фото Екатерины Агеевой

Губернатороткрыл форум Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» «Подмосковье–2026», на котором обсуждаются приоритетные задачи на предстоящий год. В нем принимают участие депутаты государственной и областной Дум, главы муниципальных образований, секретари местных отделений «Единой России», молодогвардейцы, участники и ветераны специальной военной операции.

«Впереди большой политический сезон. Нам, как и прежде, нужно продолжать своевременно отвечать на вызовы, разъяснять жителям все то, что мы делаем в нашем любимом Подмосковье. Коммуникация, встречи, информирование о наших приоритетных направлениях работы – все это является принципиально важным. Сейчас, в этот сложный момент, нам как никогда необходимо, объединившись, быть по-прежнему единой Россией, работать в идеологии нашего президента. Очень рассчитываем, что каждый из здесь присутствующих понимает, что высшая награда для всех нас – это, безусловно, доверие жителей, когда они видят, что их вопросы решаются», - отметил Андрей Воробьев.

Одно из ключевых направлений работы регионального отделения партии – реализация Народной программы «Единой России», составленной из наказов 2021 года. Это строительство школ, больниц и дорог, благоустройство парков, модернизация ЖКХ и многое другое. В настоящее время Народная программа исполнена практически на 90%. Ее завершат в 2026-м, после чего приступят к реализации новой.

«На протяжении 4 лет Народная программа дополнялась, у жителей появлялись новые запросы, которые мы берем в работу. На данный момент многое сделано – десятки новых школ, детских садов, введены меры поддержки наших учителей, врачей, льготы для участников СВО. Но есть крупные инфраструктурные проекты, наказы, которые депутатский корпус собирал в летний период. Все они, в том числе, войдут в 3-летний бюджет Московской области. Помимо того, вместе с жителями депутатский корпус всех уровней контролирует ход работ по важным объектам. Вместе решаем возникающие вопросы, - сказал секретарь подмосковной «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. - Впереди у нас большая отчётная кампания перед жителями. В начале следующего года депутаты расскажут о том, что нам удалось, откровенно будут говорить и о сложностях. Но главное – вместе с жителями определят приоритеты развития каждого муниципалитета».

Ещё одно важное направление работы регионального отделения «Единой России» – поддержка участников СВО и их близких. С начала спецоперации вместе с жителями и предпринимателями было собрано и направлено на фронт более 15 тысяч тонн груза. За депутатами-членами фракции закреплены семьи героев.

В настоящее время в числе народных избранников, которые работают в Подмосковье, 16 человек – это бойцы, вернувшиеся с передовой. В дополнение к партийной программе, в регионе активно реализуется президентская «Время героев» и региональная «Герои Подмосковья» – участники СВО могут пройти обучение для последующей работы в муниципалитетах и на госслужбе.

Напомним, в 2026 году состоятся выборы в Государственную и Московскую областную Думы. Как и прежде, пройдет предварительное голосование – будут определены кандидаты от партии «Единая Россия». Отдать свой голос в Подмосковье смогут 6 миллионов 160 тысяч избирателей (с 2021 года их число увеличилось на 164 тысячи).