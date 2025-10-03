Собянин: 15 практико-ориентированных обучающих курсов открыли для ветеранов СВО
19:10 03.10.2025
В Москве начали действовать новые короткие образовательные курсы для ветеранов специальной военной операции. По словам мэра Сергея Собянина, это 15 практико-ориентированных программ в очном и дистанционном форматах длительностью 8-20 часов. "При этом возраст и уровень образования не важны. Специалисты разрабатывали их с учетом запросов и интересов москвичей — ветеранов СВО", — отметил градоначальник.
В частности, слушатели курсов могут освоить базовое техническое обслуживание автомобиля, лазерную резку на станках с программным управлением, 3D-печать, а также познакомиться с основами предпринимательства в рамках курса «СВОе дело. Начни сейчас». Также доступна образовательная программа «Домашний мастер», позволяющая обучиться сантехническим, слесарным, отделочным и столярным работам, ремонту холодильников.
Выбрать курс и записаться на учебу можно в отделе трудоустройства службы занятости Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей. После окончания программ все их участники получат сертификаты.
