БПЛА атаковал торговый центр в Курской области, пострадали два человека

20:40 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Курской области, ранения получили мужчина и женщина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Хинштейн.

«Сегодня вражеский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района. В результате удара осколочные ранения получили мужчина и женщина», — написал он.

