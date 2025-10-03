0
Гросси заявил, что обсуждает с РФ и Украиной восстановление питания ЗАЭС

22:00 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсуждает с руководством России и Украины «детальные предложения» по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Генеральный директор МАГАТЭ заявил сегодня, что обсуждает детальные предложения с Российской Федерацией и Украиной по поводу того, как восстановить внешнее электроснабжение ЗАЭС, которая полагалась на аварийное питание в последние десять дней», — говорится в публикации международной организации на ее странице в соцсети X.

