Белый дом заморозил $2,1 млрд для метро Чикаго из-за выбора подрядчиков на основе их расы

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Административно-бюджетное управление Белого дома заморозило проекты расширения метрополитена Чикаго (штат Иллинойс) на общую сумму $2,1 млрд. Как сообщил в соцсети X глава управления Рассел Воут, это было связано с тем, что подрядчики выбирались на основе их расовой принадлежности.

«Инфраструктурные проекты в Чикаго на сумму $2,1 млрд, в частности, расширение красной ветки и проект модернизации красной и фиолетовой линий, были приостановлены, чтобы гарантировать, что финансирование не будет направляться через контракты, основанные на расовой принадлежности», — указал он.