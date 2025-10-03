Белый дом заморозил $2,1 млрд для метро Чикаго из-за выбора подрядчиков на основе их расы
22:40 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Административно-бюджетное управление Белого дома заморозило проекты расширения метрополитена Чикаго (штат Иллинойс) на общую сумму $2,1 млрд. Как сообщил в соцсети X глава управления Рассел Воут, это было связано с тем, что подрядчики выбирались на основе их расовой принадлежности.
«Инфраструктурные проекты в Чикаго на сумму $2,1 млрд, в частности, расширение красной ветки и проект модернизации красной и фиолетовой линий, были приостановлены, чтобы гарантировать, что финансирование не будет направляться через контракты, основанные на расовой принадлежности», — указал он.
НОВОСТИ
- 22:00 03.10.2025
- Гросси заявил, что обсуждает с РФ и Украиной восстановление питания ЗАЭС
- 21:20 03.10.2025
- Суд Еревана приговорил архиепископа Микаеля к двум годам лишения свободы
- 20:40 03.10.2025
- БПЛА атаковал торговый центр в Курской области, пострадали два человека
- 20:00 03.10.2025
- Трех граждан ФРГ задержали в Норвегии за запуск БПЛА у аэропорта — Bild
- 19:40 03.10.2025
- Правительство Москвы и Сбер подвели итоги Startup Summit Awards
- 19:20 03.10.2025
- Ядерный арсенал США слишком устарел для противостояния РФ и КНР — аналитик
- 19:10 03.10.2025
- Собянин: 15 практико-ориентированных обучающих курсов открыли для ветеранов СВО
- 18:40 03.10.2025
- В Бельгии зафиксировали 15 неопознанных дронов над авиабазой Эльзенборн
- 18:36 03.10.2025
- Регбийный стадион открылся в парке «Фили»
- 18:30 03.10.2025
- Собянин сообщил об открытии нового здания школы «Интеграл»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать