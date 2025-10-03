0
0
157
НОВОСТИ

Белый дом заморозил $2,1 млрд для метро Чикаго из-за выбора подрядчиков на основе их расы

22:40 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Административно-бюджетное управление Белого дома заморозило проекты расширения метрополитена Чикаго (штат Иллинойс) на общую сумму $2,1 млрд. Как сообщил в соцсети X глава управления Рассел Воут, это было связано с тем, что подрядчики выбирались на основе их расовой принадлежности.

«Инфраструктурные проекты в Чикаго на сумму $2,1 млрд, в частности, расширение красной ветки и проект модернизации красной и фиолетовой линий, были приостановлены, чтобы гарантировать, что финансирование не будет направляться через контракты, основанные на расовой принадлежности», — указал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 03.10.2025
Гросси заявил, что обсуждает с РФ и Украиной восстановление питания ЗАЭС
0
200
21:20 03.10.2025
Суд Еревана приговорил архиепископа Микаеля к двум годам лишения свободы
0
253
20:40 03.10.2025
БПЛА атаковал торговый центр в Курской области, пострадали два человека
0
311
20:00 03.10.2025
Трех граждан ФРГ задержали в Норвегии за запуск БПЛА у аэропорта — Bild
0
383
19:40 03.10.2025
Правительство Москвы и Сбер подвели итоги Startup Summit Awards
0
331
19:20 03.10.2025
Ядерный арсенал США слишком устарел для противостояния РФ и КНР — аналитик
0
401
19:10 03.10.2025
Собянин: 15 практико-ориентированных обучающих курсов открыли для ветеранов СВО
0
342
18:40 03.10.2025
В Бельгии зафиксировали 15 неопознанных дронов над авиабазой Эльзенборн
0
463
18:36 03.10.2025
Регбийный стадион открылся в парке «Фили»
0
356
18:30 03.10.2025
Собянин сообщил об открытии нового здания школы «Интеграл»
0
367

Возврат к списку