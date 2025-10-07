За ночь над регионами России сбиты 184 украинских БПЛА
09:00 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь сбили 184 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
«С 23:00 мск 06.10 до 07:00 мск 07.10 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 62 — над территорией Курской области, 31 — над территорией Белгородской области, 30 — над территорией Нижегородской области, 18 — над территорией Воронежской области, 13 — над акваторией Черного моря, 6 — над территорией Липецкой области, 5 — над территорией Калужской области, 4 — над территорией Тульской области, по 3 БПЛА — над территориями Ростовской, Рязанской областей, по 2 БПЛА — над территориями Брянской, Орловской областей, Республики Крым, 2 — над территорией Московского региона, в том числе один летевший на Москву и один — над территорией Вологодской области», — сообщили в военном ведомстве.
