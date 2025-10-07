0
НОВОСТИ

Страны ЕС согласовали ограничения на передвижение дипломатов РФ внутри сообщества — FT

09:05 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза смогли преодолеть вето Венгрии и согласовали ограничения на перемещения российских дипломатов внутри сообщества. Об этом проинформировала со ссылкой на источники британская газета Financial Times (FT).

По ее данным, теперь дипломаты РФ должны уведомлять принимающую сторону для выезда в третьи страны.

