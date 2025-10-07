Страны ЕС согласовали ограничения на передвижение дипломатов РФ внутри сообщества — FT

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза смогли преодолеть вето Венгрии и согласовали ограничения на перемещения российских дипломатов внутри сообщества. Об этом проинформировала со ссылкой на источники британская газета Financial Times (FT).

По ее данным, теперь дипломаты РФ должны уведомлять принимающую сторону для выезда в третьи страны.