Страны ЕС согласовали ограничения на передвижение дипломатов РФ внутри сообщества — FT
09:05 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Евросоюза смогли преодолеть вето Венгрии и согласовали ограничения на перемещения российских дипломатов внутри сообщества. Об этом проинформировала со ссылкой на источники британская газета Financial Times (FT).
По ее данным, теперь дипломаты РФ должны уведомлять принимающую сторону для выезда в третьи страны.
НОВОСТИ
- 10:20 07.10.2025
- Трамп назвал Грету Тунберг «злой и сумасшедшей»
- 10:05 07.10.2025
- Политическая нестабильность во Франции приведет к «фатальному ослаблению» ЕС — Politico
- 10:00 07.10.2025
- В Госдуме предложили закрепить ежегодную индексацию зарплат в России
- 09:32 07.10.2025
- Стоимость золота обновила исторический максимум, достигнув $4 000 за тройскую унцию
- 09:20 07.10.2025
- Трамп заявил в контексте вопроса о Tomahawk, что не хочет эскалации на Украине
- 09:00 07.10.2025
- За ночь над регионами России сбиты 184 украинских БПЛА
- 08:52 07.10.2025
- Курорт «Манжерок» – номинант национальной премии «Горы России»
- 22:40 06.10.2025
- Зурабишвили готовилась войти во дворец президента в случае успеха путчистов — премьер Грузии
- 22:00 06.10.2025
- Украина разместит в Дании свое военное производство
- 21:20 06.10.2025
- Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать