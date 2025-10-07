Трамп заявил в контексте вопроса о Tomahawk, что не хочет эскалации на Украине

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заверил в контексте вопроса о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

«Я не добиваюсь эскалации», — подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

При этом американский лидер сообщил, что фактически принял решение по ракетам Tomahawk, однако не пояснил, в чем оно заключается.