Трамп заявил в контексте вопроса о Tomahawk, что не хочет эскалации на Украине
09:20 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заверил в контексте вопроса о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.
«Я не добиваюсь эскалации», — подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.
При этом американский лидер сообщил, что фактически принял решение по ракетам Tomahawk, однако не пояснил, в чем оно заключается.
