Стоимость золота обновила исторический максимум, достигнув $4 000 за тройскую унцию

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $4 000 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 03:28 мск, цена на драгметалл составляла $4 000,1 за тройскую унцию (+0,35%). По состоянию на 03:54 мск стоимость золота замедлила рост до $3 987,4 за унцию (-0,02%).