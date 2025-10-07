В Госдуме предложили закрепить ежегодную индексацию зарплат в России
10:00 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ежегодная индексация зарплат в России должна охватывать все сферы, соответствующий механизм может быть прописан в Трудовом кодексе РФ. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«В связи с тем, что происходит инфляция, заработная плата у работника должна расти ежегодно? вне зависимости от того, где он работает, в какой сфере — бюджетной, не бюджетной, коммерческой, некоммерческой. В любом случае рост должен быть обеспечен как минимум на уровне фактической инфляции», — сказал Нилов.
«Соответствующую поправку я пока с юристами обдумываю, как правильно в действующей статье Трудового кодекса, где речь идет об увеличении заработной платы, прописать такие гибкие дополнительные механизмы, которые бы подталкивали не просто выполнять, а обеспечить реальный рост заработной платы каждому работнику», — добавил депутат.
По его мнению, индексацию зарплат правильно было бы проводить каждый год не раньше 1 февраля, потому что в течение января считается реальная инфляция прошлого года. Отсутствие индексации приводит к снижению покупательной способности зарплаты. «Вчерашние 50 тыс. рублей, которые работник получал, спустя год уже не позволяют приобрести то, что можно было приобрести год назад. А если ему проиндексировать зарплату на уровень фактической инфляции, то, соответственно, мы сможем поддержать его покупательную способность. К чему мы должны стремиться», — подчеркнул парламентарий.
В настоящее время в Трудовом кодексе РФ есть статья 134 об индексации зарплат, но конкретная периодичность и другие параметры не указаны. Зарплаты бюджетников и госслужащих, как правило, индексируются каждый год в соответствии с федеральными нормами, тогда как в других сферах работодатели принимают решение самостоятельно.
