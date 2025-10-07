Политическая нестабильность во Франции приведет к «фатальному ослаблению» ЕС — Politico

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политическая нестабильность во Франции на фоне перестановок в правительстве может привести к ослаблению ЕС и ухудшению экономической ситуации в еврозоне. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

«Франция слишком велика, чтобы потерпеть крах, поэтому эта бесконечная нестабильность ставит под угрозу всю еврозону. <…> Сегодня это главная тема для разговоров», — сказал неназванный европейский дипломат. Другой чиновник из страны ЕС добавил, что «экономика еврозоны и без того вызывает много опасений».

В свою очередь в Брюсселе ряд дипломатов считают, что президент Франции Эмманюэль Макрон выглядит «хромой уткой», чье влияние в ЕС ослабевает. Они отмечают, что бюджет ЕС было бы проще обсуждать, если бы Франция отправляла одного и того же министра финансов на переговоры. С другой стороны, досрочные выборы во Франции могут поставить под угрозу принятие долгосрочного бюджета ЕС, который должен быть согласован до всеобщих выборов в 2027 году. Французские оппозиционные силы, которые могут прийти к власти, могут сорвать дебаты по бюджету, подчеркнул европейский чиновник.

Помимо этого, политическая ситуация во Франции может ударить по проектам с участием Германии и Великобритании, таким как «коалиция желающих». Чиновник из страны еврозоны заявил, что «для ЕС нехорошо, когда одно из крупнейших государств-членов находится в смятении, особенно в нынешней ситуации с безопасностью» в сообществе.