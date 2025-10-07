Курорт «Манжерок» – номинант национальной премии «Горы России»

08:52

Всесезонный курорт «Манжерок» стал участником четвертого сезона национальной премии «Горы России», представляя Республику Алтай в пяти ключевых номинациях. Голосование проходит в онлайн-формате, что делает его максимально доступным для каждого.

В главной туристической премии страны курорт заявлен в следующих номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт Сибирского федерального округа», «Лучший в России горнолыжный курорт», «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха», а также «Лучший в России горнолыжный отель» и «Лучший в России отель Ski in/Ski out».

Именно такой широкий охват номинаций является свидетельством высокого уровня инфраструктуры и гостеприимства, которые делают «Манжерок» привлекательным как для любителей зимних видов спорта, так и для семей с детьми.

«Мы гордимся тем, что курорт «Манжерок» представлен в столь престижном национальном конкурсе. Это признание является результатом работы всей нашей команды и подтверждает нашу приверженность к предоставлению качественного отдыха для всех гостей», — отметил генеральный директор курорта Владимир Щербинин.

Главным объектом курорта «Манжерок» является 5-звездочный отель на 304 номера, который гармонично вписывается в окружающую природу, отражая национальные традиции Алтая. Если в прошлом сезоне на горе Малая Синюха курорт предлагал 50 км горнолыжных трасс с современной системой искусственного оснежения и 5 канатными дорогами, то в зимнем горнолыжном сезоне 2025/2026 планируется увеличить зону катания и открыть новые канатные дороги.

Курорт ранее становился обладателем престижных премий. Так, в 2024 году «Манжерок» доказал свой высокий уровень сервиса и завоевал сразу две награды национальной премии «Горы России». По итогам голосования он был признан лучшим горнолыжным курортом для семейного отдыха, а его пятизвездочный отель получил звание лучшего в стране. Кроме того, в том же году «Манжерок» одержал впечатляющую победу на мировой арене, получив 9 наград престижной международной премии The World Luxury Hotel Awards. Туристический флагман стал одним из двух российских курортов, отмеченных на международном уровне.

Национальная премия «Горы России», учрежденная АНО «Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий», является масштабным отраслевым проектом, охватывающим 89 субъектов РФ и более 350 горных курортов и комплексов. Особенность премии — демократичный формат народного голосования, которое проходит на официальной платформе до 15 октября.