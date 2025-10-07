Трамп назвал Грету Тунберг «злой и сумасшедшей»

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп назвал шведскую активистку Грету Тунберг проказницей, отметив, что она больше не занимается вопросами защиты окружающей среды.

«Она больше не занимается окружающей средой. Она проказница, у нее проблемы с управлением гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу», — заявил Трамп в понедельник во время общения с журналистами в Белом доме. Таким образом он прокомментировал вопрос, касавшийся депортации Тунберг из Израиля, назвав при этом активистку «злой и сумасшедшей».