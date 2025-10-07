0
0
0
НОВОСТИ

Трамп назвал Грету Тунберг «злой и сумасшедшей»

10:20 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп назвал шведскую активистку Грету Тунберг проказницей, отметив, что она больше не занимается вопросами защиты окружающей среды.

«Она больше не занимается окружающей средой. Она проказница, у нее проблемы с управлением гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу», — заявил Трамп в понедельник во время общения с журналистами в Белом доме. Таким образом он прокомментировал вопрос, касавшийся депортации Тунберг из Израиля, назвав при этом активистку «злой и сумасшедшей».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 07.10.2025
Политическая нестабильность во Франции приведет к «фатальному ослаблению» ЕС — Politico
0
78
10:00 07.10.2025
В Госдуме предложили закрепить ежегодную индексацию зарплат в России
0
89
09:32 07.10.2025
Стоимость золота обновила исторический максимум, достигнув $4 000 за тройскую унцию
0
133
09:20 07.10.2025
Трамп заявил в контексте вопроса о Tomahawk, что не хочет эскалации на Украине
0
160
09:05 07.10.2025
Страны ЕС согласовали ограничения на передвижение дипломатов РФ внутри сообщества — FT
0
203
09:00 07.10.2025
За ночь над регионами России сбиты 184 украинских БПЛА
0
187
08:52 07.10.2025
Курорт «Манжерок» – номинант национальной премии «Горы России»
0
173
22:40 06.10.2025
Зурабишвили готовилась войти во дворец президента в случае успеха путчистов — премьер Грузии
0
683
22:00 06.10.2025
Украина разместит в Дании свое военное производство
0
658
21:20 06.10.2025
Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху
0
653

Возврат к списку