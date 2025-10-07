Трамп назвал Грету Тунберг «злой и сумасшедшей»
10:20 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп назвал шведскую активистку Грету Тунберг проказницей, отметив, что она больше не занимается вопросами защиты окружающей среды.
«Она больше не занимается окружающей средой. Она проказница, у нее проблемы с управлением гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу», — заявил Трамп в понедельник во время общения с журналистами в Белом доме. Таким образом он прокомментировал вопрос, касавшийся депортации Тунберг из Израиля, назвав при этом активистку «злой и сумасшедшей».
НОВОСТИ
- 10:05 07.10.2025
- Политическая нестабильность во Франции приведет к «фатальному ослаблению» ЕС — Politico
- 10:00 07.10.2025
- В Госдуме предложили закрепить ежегодную индексацию зарплат в России
- 09:32 07.10.2025
- Стоимость золота обновила исторический максимум, достигнув $4 000 за тройскую унцию
- 09:20 07.10.2025
- Трамп заявил в контексте вопроса о Tomahawk, что не хочет эскалации на Украине
- 09:05 07.10.2025
- Страны ЕС согласовали ограничения на передвижение дипломатов РФ внутри сообщества — FT
- 09:00 07.10.2025
- За ночь над регионами России сбиты 184 украинских БПЛА
- 08:52 07.10.2025
- Курорт «Манжерок» – номинант национальной премии «Горы России»
- 22:40 06.10.2025
- Зурабишвили готовилась войти во дворец президента в случае успеха путчистов — премьер Грузии
- 22:00 06.10.2025
- Украина разместит в Дании свое военное производство
- 21:20 06.10.2025
- Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать