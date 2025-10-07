Сообщения о вспышках Коксаки в РФ не соответствуют действительности — Роспотребнадзор

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о якобы массовых вспышках вируса Коксаки в России не соответствует действительности, ситуация с энтеровирусными инфекциями стабильна. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее газета «Известия» сообщила о том, что вирус Коксаки выявили в разных регионах — от Архангельска до Красноярского края, Уфы и Владимира.

«Сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки на территории Российской Федерации не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация с энтеровирусными инфекциями в России стабильная. Для проверки и выяснения информации ведомство направило официальный запрос», — говорится в сообщении.