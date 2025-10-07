Макрон загнан в угол и может распустить парламент, усилив крайне правых — NYT
11:00 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, похоже, загнала президента республики Эмманюэля Макрона в угол, в результате чего он, скорее всего, вынужден будет распустить парламент, тем самым потенциально усилив крайне правых. Такое мнение высказала американская газета The New York Times.
«Макрон <…>, похоже, загнан в угол, по крайней мере, если Лекорню не справится со своей последней отчаянной задачей (имеется в виду поручение Макрона провести переговоры с политическими партиями — прим. ТАСС), — пишет газета. — Он может распустить парламент, что, вероятно, приведет к росту поддержки [крайне правой партии „Национальное объединение“ Марин] Ле Пен на следующих выборах».
По мнению издания, Франция находится уже не в политическом, а в конституционном кризисе. The New York Times отметила, что на протяжении десятилетий Пятая республика функционировала либо при явном большинстве в парламенте, которое поддерживало президента, либо при явном большинстве, выступающим против главы государства. Однако сегодня, продолжает газета, Национальная ассамблея (парламент — прим. ТАСС) расколота на три почти равных фракции: правых националистов Ле Пен, левых и ультралевых, самым ярким представителем которых является лидер «Неподчинившейся Франции» Жан-Люк Меланшон, а также провластных центристов, чья лояльность Макрону, по мнению издания, постепенно снижается. Все это привело к тому, что во Франции «за 21 месяц сменилось уже пять правительств и воцарился хаос», указывает газета.
