Литва понизила статус охраны Тихановской
11:17 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Литвы решили понизить статус личной охраны находящейся с 2020 года в Вильнюсе белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской. Это подтвердил национальному радио LRT министр иностранных дел балтийской республики Кестутис Будрис.
По его словам, личная охрана Тихановской передана с начала октября службой охраны руководства в бюро криминальной полиции. Первая структура отвечает за безопасность государственных руководителей, вторая — за безопасность физических лиц, которым, по мнению властей, может угрожать опасность.
По данным LRT, охрана Тихановской по ранее применявшейся схеме обходилась бюджету Литвы примерно в 1 млн евро в год.
