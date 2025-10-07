Увеличение добычи нефти прогнозируется в РФ в 2026-27 гг. на фоне снятия ограничений ОПЕК

11:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение добычи нефти ожидается в России в 2026 и 2027 годах на фоне снятия ограничений ОПЕК. Прирост добычи прогнозируется уже в октябре и ноябре 2025 года, сообщила доктор экономических наук, профессор, заведующая Центром экономики недропользования нефти и газа Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука (ИНГГ) СО РАН Ирина Филимонова.

«Сейчас, уже с этого года ОПЕК договорилась о том, что будет постепенно снимать ограничения, поэтому прогнозы такие, что в октябре и ноябре Россия будет приращивать добычу. Поэтому есть ожидания 2026–2027 года, что у нас добыча будет постепенно расти в том числе потому, что мы поддерживаем, как и страны ОПЕК, тенденцию на начало роста добычи, снимаем с себя вот эти квоты», — сказала она на всероссийской конференции «Трофимуковские чтения».

Согласно данным, приведенным Филимоновой, в 2025 году добыча нефти и газового кондесата в стране ожидается на уровне 516 млн тонн, уже в 2026 году она составит 525 млн тонн, а в 2027 — 533 млн тонн.

«ОПЕК и Россия — это некоторые стабилизаторы рынка нефти, — отметила ученый. — США в свое время не присоединились к сделке ОПЕК+, хотя было такое предложение, и постоянно наращивают свою добычу. Это стало возможным благодаря очень мощному технологическому прорыву».

Филимонова дополнила, что пример США достаточно показателен для России, поскольку на российской территории тоже есть трудноизвлекаемые запасы нефти, в частности, Баженовская свита и территории Арктики.

Она добавила, что специалисты центра прогнозируют снижение первичной переработки нефти в России в 2025 года — на 1,1%, до 264 млн тонн. По данным из доклада Филимоновой, по итогам 2024 года первичная переработка составила 267 млн тонн, по итогам 2025 года она прогнозируется на уровне 264 млн тонн при загрузке установок по первичной переработке нефти в 78%. «Действительно у нас переработка начала падать. Это связано с несколькими факторами, во-первых, с сокращением добычи, которое было в связи с сокращением ОПЕК+, а, во-вторых, очень много атак БПЛА. Мы видим, что не только объем переработки падает, но и уровень загрузки мощностей тоже сокращается», — пояснила профессор.