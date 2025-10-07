Телеведущая Татьяна Лазарева* заочно осуждена на 7 лет колонии
11:32 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресненский суд Москвы заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву* (признана в РФ иноагентом) к 7 годам лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Суд постановил признать Татьяну Лазареву виновной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за нарушение два раза в течение одного года) и назначить наказание в виде 7 лет в колонии общего режима», — сказала судья.
