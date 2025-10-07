0
0
0
НОВОСТИ

Телеведущая Татьяна Лазарева* заочно осуждена на 7 лет колонии

11:32 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресненский суд Москвы заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву* (признана в РФ иноагентом) к 7 годам лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил признать Татьяну Лазареву виновной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за нарушение два раза в течение одного года) и назначить наказание в виде 7 лет в колонии общего режима», — сказала судья.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 07.10.2025
В Москве начали искать авторов уличной рекламы наркотиков
0
79
11:21 07.10.2025
Увеличение добычи нефти прогнозируется в РФ в 2026-27 гг. на фоне снятия ограничений ОПЕК
0
101
11:17 07.10.2025
Литва понизила статус охраны Тихановской
0
110
11:00 07.10.2025
Макрон загнан в угол и может распустить парламент, усилив крайне правых — NYT
0
166
10:32 07.10.2025
Сообщения о вспышках Коксаки в РФ не соответствуют действительности — Роспотребнадзор
0
184
10:20 07.10.2025
Трамп назвал Грету Тунберг «злой и сумасшедшей»
0
205
10:05 07.10.2025
Политическая нестабильность во Франции приведет к «фатальному ослаблению» ЕС — Politico
0
216
10:00 07.10.2025
В Госдуме предложили закрепить ежегодную индексацию зарплат в России
0
206
09:32 07.10.2025
Стоимость золота обновила исторический максимум, достигнув $4 000 за тройскую унцию
0
232
09:20 07.10.2025
Трамп заявил в контексте вопроса о Tomahawk, что не хочет эскалации на Украине
0
247

Возврат к списку