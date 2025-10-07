0
НОВОСТИ

В Москве начали искать авторов уличной рекламы наркотиков

11:32 07.10.2025

В Москве меняют подход к борьбе с незаконным нанесением в общественных местах рекламных надписей. Теперь объявления, в том числе с рекламой запрещенных веществ, не только закрашивают, но и начинают в связи с их появлением расследование. Городские дружинники обходят районы, находят надписи, опрашивают жителей и узнают, когда и как действуют нарушители. Собранные сведения передаются в полицию. «Важно не только убрать надпись, но и понять, кто её оставил, - говорит руководитель ГКУ «Московская безопасность» Александр Половинка. - Мы работаем вместе с жителями, фиксируем сигналы, передаем их в правоохранительные органы. Это позволяет быстрее реагировать и выходить на след нарушителей».

Новый подход уже опробован в Южном округе, где не только закрасили рекламу наркотиков, но и задержали двоих подозреваемых в нанесении объявлений. Проект планируется распространить на все районы мегаполиса.

