Регулирование электрогенерации в РФ сбалансировано — глава ФАС

12:00 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Регулирование электрогенерации в России сбалансировано и требует лишь точечных донастроек. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, выступая на Всероссийской тарифной конференции.

«В области генерации отмечу, что в целом регулирование данного сегмента достаточно сбалансировано и требует лишь точечных донастроек. В настоящее время ведется работа по устранению искажений в индексированной базе тарифов в рамках регулируемых договоров. Это позволит добиться большего баланса между интересами производителей и потребителей электроэнергии», — сказал он.

Шаскольский также отметил, что сейчас ФАС совместно с заинтересованными федеральными органами и «Сообществом производителей энергии» прорабатывает варианты изменения базы индексации и проводит оценку ценовых последствий.

