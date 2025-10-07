Регулирование электрогенерации в РФ сбалансировано — глава ФАС
12:00 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Регулирование электрогенерации в России сбалансировано и требует лишь точечных донастроек. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, выступая на Всероссийской тарифной конференции.
«В области генерации отмечу, что в целом регулирование данного сегмента достаточно сбалансировано и требует лишь точечных донастроек. В настоящее время ведется работа по устранению искажений в индексированной базе тарифов в рамках регулируемых договоров. Это позволит добиться большего баланса между интересами производителей и потребителей электроэнергии», — сказал он.
Шаскольский также отметил, что сейчас ФАС совместно с заинтересованными федеральными органами и «Сообществом производителей энергии» прорабатывает варианты изменения базы индексации и проводит оценку ценовых последствий.
