Украина стремится повлиять на выборы в Венгрии, иначе она не вступит в ЕС — Сийярто

12:05 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина пытается повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Венгрии, потому что при нынешнем правительстве в Будапеште она не вступит в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя появившиеся в прессе сообщения о том, что Киев мог участвовать в создании оппозиционной венгерской партии «Тиса».

«Украина крайне заинтересована в том, чтобы повлиять на результаты выборов в Венгрии в следующем году, и очевидно, что она пытается отстаивать свои интересы через партию „Тиса“, — процитировало агентство MTI главу МИД, находящегося в азербайджанском городе Габала, где проходит саммит Организации тюркских государств. Венгрия имеет в ней статус наблюдателя.

По мнению Сийярто, попытки Украины повлиять на итоги выборов в Венгрии и добиться победы на них оппозиции не должны вызывать удивления. «Это неудивительно, ведь украинцы и все остальные знают, что если национальное правительство останется у власти в Венгрии, то его решения будут отвечать исключительно венгерским интересам. И тогда Украина не станет членом Европейского союза», — заявил министр.

Он отметил, что «совершенно ясно, каковы интересы Украины на парламентских выборах в Венгрии и через кого они хотят действовать в своих интересах».

Сийярто предупредил, что «если в Венгрии будет создано марионеточное правительство, послушное Брюсселю, то все препятствия на пути вступления Украины в Евросоюз, очевидно, будут устранены, деньги венгерского народа будут направлены на Украину, некачественная сельскохозяйственная продукция хлынет потоком в Венгрию, а страна станет воротами для украинской мафии». Глава МИД заверил, что нынешнее правительство Венгрии этого не допустит.

