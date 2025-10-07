Кадыров заявил, что в Чечне не забудут протянутую Путиным руку в трудное время
12:20 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина и отметил, что в регионе никогда не забудут протянутую им руку в трудное для народа время.
«В Чеченской Республике мы безмерно благодарны Владимиру Владимировичу и никогда не забудем, как он протянул руку помощи в самые тяжелые для народа времена. Он поддержал моего дорогого отца, Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, в деле восстановления мира и порядка. Благодаря этой решимости и доверию сегодня республика живет, развивается и гордится тем, что является прочной, неотъемлемой частью великой России», — написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, Владимир Путин сумел вернуть стране уверенность и достоинство, восстановить уважение к российскому слову и флагу, а также возродить веру людей в справедливость и государство.
«Его стратегическое мышление, мудрость и способность принимать судьбоносные решения легли в основу сегодняшней стабильности и побед. Владимир Владимирович — лидер, для которого служение Родине не просто долг, а первостепенная миссия. Его политика направлена на развитие, укрепление и процветание России, на защиту ее интересов, культуры, традиций и духовных ценностей», — сказал глава Чечни.
