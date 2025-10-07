Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Татарстане, жертв нет

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом железнодорожном переезде в Зеленодольском районе Татарстана. Жертв в результате происшествия нет, сообщается в телеграм-канале центрального МСУТ СК РФ.

«Днем 7 октября 2025 года на 753-м км Горьковской железной дороги вблизи станции Свияжск на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда и грузового автомобиля „Камаз“. Автомобиль и локомотив в результате происшествия получили технические повреждения, человеческих жертв нет», — говорится в сообщении.