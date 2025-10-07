0
ВС РФ освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области — МО РФ

13:00 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили Федоровку в Донецкой Народной Республике и Нововасилевское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения „Южной“ группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Нововасилевское Запорожской области», — сообщили в военном ведомстве.

