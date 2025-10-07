0
Число погибших от суррогата с метанолом в Ленинградской области достигло 45 — СК

13:05 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество погибших от употребления алкогольного суррогата с метанолом в Ленинградской области увеличилось до 45. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В настоящее время число погибших от спиртосодержащей продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45», — говорится в сообщении.

О первых семи случаях смертельных отравлений в Сланцевском районе Ленинградской области стало известно 26 сентября. По данным правоохранительных органов, к настоящему времени от употребления алкогольного суррогата с метиловым спиртом умерли также жители Волосовского, Кингисеппского, Приозерского, Гатчинского и Тосненского районов.

29 сентября в полиции и СК рассказали, что найден предполагаемый источник распространения суррогата — склад в деревне Трубников Бор Тосненского района, который был арендован фирмой, занимающейся хранением изъятой из оборота спиртосодержащей продукции. Были задержаны трое представителей компании, 1 октября все они были заключены под стражу Октябрьским судом Санкт-Петербурга. 7 октября СК сообщил о задержании в Москве еще двух подозреваемых из числа руководства и бенефициаров коммерческой организации.

По факту случившегося СК расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Ранее судами были арестованы 13 его фигурантов, а также обвиняемая в аналогичном преступлении жительница Кингисеппского района, дело которой расследуется отдельно.

