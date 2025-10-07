Нобелевская премия по физике присуждена за открытие в области квантовой механики

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевскую премию в области физики за 2025 год получат британец Джон Кларк, француз Мишель Деворе и американец Джон Мартинис. Об этом сообщил Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук.

Ученых отметили премией «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи», говорится в мотивировочной части решения комитета.