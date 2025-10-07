Путин образовал совет при президенте РФ по культуре

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании совета при президенте РФ по культуре.

«В целях совершенствования и эффективной реализации государственной политики в области культуры постановляю образовать совет при президенте Российской Федерации по культуре», — говорится в документе, опубликованном на сайте официальной правовой информации.

Отмечается, что совет является консультативным и координационным органом, образованным для информирования главы государства о процессах, подготовки предложений президенту РФ по актуальным вопросам государственной политики в области культуры и обеспечения его взаимодействия с творческими объединениями, организациями и деятелями культуры, представителями творческой интеллигенции в целях определения и обеспечения выполнения стратегических задач развития культуры.