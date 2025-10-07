0
«Томагавки» могут быть ядерными, их поставка Киеву станет эскалацией — Песков

14:00 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставка Киеву крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»), если она произойдет, будет серьезным витком эскалации — речь может идти об оружии в ядерном исполнении, указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это будет серьезный виток эскалации, который, вместе с тем, не сможет поменять положение дел на фронтах для киевского режима. Но здесь важно отдавать себе отчет в том, что, если абстрагироваться от разных нюансов, речь идет о ракетах, которые могут быть в ядерном исполнении», — отметил он. Поэтому, повторил Песков, «это действительно серьезный виток эскалации».

