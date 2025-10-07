0
НОВОСТИ

Средства ПВО сбили за сутки 416 украинских беспилотников самолетного типа

14:12 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 416 украинских беспилотников самолетного типа и 16 ракет РСЗО Himars ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 416 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве.

