Средства ПВО сбили за сутки 416 украинских беспилотников самолетного типа
14:12 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 416 украинских беспилотников самолетного типа и 16 ракет РСЗО Himars ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 416 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве.
