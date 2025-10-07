РФ считает, что Трамп сохраняет волю на урегулирование по Украине — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль исходит из того, что президент США Дональд Трамп сохраняет позицию, направленную на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя последние заявления главы Белого дома.

«По-прежнему пока мы исходим из того, что президент Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы способствовать выводу украинского урегулирования в русло мирных и политических переговоров», — сказал представитель Кремля.