Евросоюз во многом является заложником оголтелой внешнеполитической линии Польши и стран Прибалтики. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Польша, Эстония, Латвия и Литва сорвали дипломатические переговоры с Россией в 2021 году и таким образом косвенно способствовали началу военного конфликта на Украине.

«Очевидно, что по многим вопросам внешней политики, к сожалению, Европейский союз и Брюссель находятся в положении заложника оголтелой политики, которую проводят прибалтийские государства и Варшава», — сказал представитель Кремля, подчеркнув, что «это видно невооруженным глазом». «Поэтому можно себе представить, что госпожа Меркель, действительно, права в этом плане», — подчеркнул Песков.