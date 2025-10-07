0
НОВОСТИ

Запад развязал новую холодную войну против России, это манипуляции — дочь Луиса Корвалана

15:12 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и страны Запада начали новую холодную войну против России, используя русофобию и манипуляции. Об этом в интервью ТАСС заявила Вивиен Корвалан — дочь лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.

«Соединенные Штаты и другие западные силы развязали холодную войну [против России]. Разве это не так? Сегодня они вновь прибегают к инструменту русофобии, направляя ее против всего, что так или иначе связано с Россией», — констатировала Вивиен Корвалан.

По ее мнению, «США — эксперты в манипулировании гражданами и настраивании людей против России, против всего русского». «Стоит вспомнить, что несколько лет назад они даже запретили концерты русской музыки на Западе. Это просто немыслимо. Все это манипуляция», — считает дочь лидера чилийских коммунистов.

На ее взгляд, аналогичным образом выглядит и ситуация с беспилотниками в Европе. «Точно так же, как и сейчас Соединенные Штаты пытаются манипулировать информацией о ситуации с беспилотниками, которые якобы атаковали Польшу и Данию. Они хотят создать нужную для себя видимость происходящего, обвинив во всем Россию», — уверена Вивиен Корвалан.

