Медведев сыронизировал над вопросом Трампа, что Киев сделает с «Томагавками»
15:32 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Озвученное президентом США Дональдом Трампом желание узнать, каким именно образом киевский режим планирует использовать ракеты Tomahawk, если их получит, вызвало иронию зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
«Ну, понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно», — написал Медведев в своем блоге в MAX.
«Трамп собрался идти тропой Байдена к Нобелю», — заключил зампред СБ РФ.
НОВОСТИ
- 16:12 07.10.2025
- Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Кубой
- 16:00 07.10.2025
- Мелитополь в Запорожской области обесточен
- 15:12 07.10.2025
- Запад развязал новую холодную войну против России, это манипуляции — дочь Луиса Корвалана
- 15:00 07.10.2025
- ЕС является заложником оголтелой политики Прибалтики и Польши — Песков
- 14:32 07.10.2025
- РФ считает, что Трамп сохраняет волю на урегулирование по Украине — Песков
- 14:31 07.10.2025
- Мэр Москвы: В новом спорткомплексе в ЗелАО смогут заниматься все желающие
- 14:18 07.10.2025
- В Зеленограде открыт суперсовременный завод по производству лекарств — Собянин
- 14:12 07.10.2025
- Средства ПВО сбили за сутки 416 украинских беспилотников самолетного типа
- 14:00 07.10.2025
- «Томагавки» могут быть ядерными, их поставка Киеву станет эскалацией — Песков
- 13:32 07.10.2025
- Путин образовал совет при президенте РФ по культуре
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать