Медведев сыронизировал над вопросом Трампа, что Киев сделает с «Томагавками»

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Озвученное президентом США Дональдом Трампом желание узнать, каким именно образом киевский режим планирует использовать ракеты Tomahawk, если их получит, вызвало иронию зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

«Ну, понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно», — написал Медведев в своем блоге в MAX.

«Трамп собрался идти тропой Байдена к Нобелю», — заключил зампред СБ РФ.