0
0
120
НОВОСТИ

Медведев сыронизировал над вопросом Трампа, что Киев сделает с «Томагавками»

15:32 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Озвученное президентом США Дональдом Трампом желание узнать, каким именно образом киевский режим планирует использовать ракеты Tomahawk, если их получит, вызвало иронию зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

«Ну, понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно», — написал Медведев в своем блоге в MAX.

«Трамп собрался идти тропой Байдена к Нобелю», — заключил зампред СБ РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 07.10.2025
Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Кубой
0
60
16:00 07.10.2025
Мелитополь в Запорожской области обесточен
0
96
15:12 07.10.2025
Запад развязал новую холодную войну против России, это манипуляции — дочь Луиса Корвалана
0
179
15:00 07.10.2025
ЕС является заложником оголтелой политики Прибалтики и Польши — Песков
0
209
14:32 07.10.2025
РФ считает, что Трамп сохраняет волю на урегулирование по Украине — Песков
0
240
14:31 07.10.2025
Мэр Москвы: В новом спорткомплексе в ЗелАО смогут заниматься все желающие
0
219
14:18 07.10.2025
В Зеленограде открыт суперсовременный завод по производству лекарств — Собянин
0
239
14:12 07.10.2025
Средства ПВО сбили за сутки 416 украинских беспилотников самолетного типа
0
253
14:00 07.10.2025
«Томагавки» могут быть ядерными, их поставка Киеву станет эскалацией — Песков
0
280
13:32 07.10.2025
Путин образовал совет при президенте РФ по культуре
0
324

Возврат к списку