В Зеленограде открыт суперсовременный завод по производству лекарств — Собянин
14:18 07.10.2025
В особой экономической зоне «Технополис Москва» на площадке «Алабушево» начал работать новый комплекс по производству современных лекарственных препаратов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, объем произведенной в столице фармацевтической продукции увеличился за последние пять лет почти в три раза. «Сегодня мы открываем очень важный завод орфанных препаратов, жизненно важных препаратов, который будет обеспечивать не только москвичей, но и граждан всей страны, а также поставлять на экспорт важные препараты, важные медицинские препараты, - сообщил мэр. - Завод современный, новый. Значительная часть оборудования создана отечественным производителем, что тоже немаловажно».
Как заявил Собянин, Москва перешла с пятого места уже на второе место по объему производства фармацевтической продукции и в ближайшие годы может стать лидером в этом направлении.
Строительство производственного комплекса «Генериум-Некст» на площадке «Алабушево» было начато в 2022 году и завершено в октябре 2025 года. По словам гендиректора компании Александра Андрюшечкина, на новом предприятии выполнены все пуско-наладочные работы и завод приступает к выпуску тестовых серий препаратов. «Примечательно, что вся продукция создана из субстанции, полностью произведенной в России, - сказал Андрюшечкин.- Здесь мы планируем производить готовую форму не только биоаналогов, которые «Генериум-Некст» первым зарегистрировал в России, но и в следующем году мы уже будем приступать к выпуску готовой формы первого российского оригинального препарата для болезни Хантера».
В следующем году планируется запустить еще две новых линии для увеличения мощностей предприятия и для создания новых рабочих мест.
