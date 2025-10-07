0
Мэр Москвы: В новом спорткомплексе в ЗелАО смогут заниматься все желающие

14:31 07.10.2025

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Зеленограде начал работать новый спортивно-досуговый комплекс. По словам мэра столицы Сергея Собянина, посещать его смогут не только сотрудники компаний-резидентов ОЭЗ, но и все любители спорта Москвы. На территории комплекса расположены ледовые арены, футбольное поле с искусственным газоном, шесть кортов для падел-тенниса и сквоша. «Кроме того, в комплексе обустроены тренажерный и хореографический залы, комфортные раздевалки с душевыми, медицинский блок и буфет», – сообщил градоначальник.

В спортивно-досуговом комплексе планируют проводить занятия по различным видам спорта, а также устраивать спортивные турниры. Предполагается, что спортивный объект смогут посещать до 2000 человек в день.

