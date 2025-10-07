Мэр Москвы: В новом спорткомплексе в ЗелАО смогут заниматься все желающие
14:31 07.10.2025
На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Зеленограде начал работать новый спортивно-досуговый комплекс. По словам мэра столицы Сергея Собянина, посещать его смогут не только сотрудники компаний-резидентов ОЭЗ, но и все любители спорта Москвы. На территории комплекса расположены ледовые арены, футбольное поле с искусственным газоном, шесть кортов для падел-тенниса и сквоша. «Кроме того, в комплексе обустроены тренажерный и хореографический залы, комфортные раздевалки с душевыми, медицинский блок и буфет», – сообщил градоначальник.
В спортивно-досуговом комплексе планируют проводить занятия по различным видам спорта, а также устраивать спортивные турниры. Предполагается, что спортивный объект смогут посещать до 2000 человек в день.
НОВОСТИ
- 15:00 07.10.2025
- ЕС является заложником оголтелой политики Прибалтики и Польши — Песков
- 14:32 07.10.2025
- РФ считает, что Трамп сохраняет волю на урегулирование по Украине — Песков
- 14:18 07.10.2025
- В Зеленограде открыт суперсовременный завод по производству лекарств — Собянин
- 14:12 07.10.2025
- Средства ПВО сбили за сутки 416 украинских беспилотников самолетного типа
- 14:00 07.10.2025
- «Томагавки» могут быть ядерными, их поставка Киеву станет эскалацией — Песков
- 13:32 07.10.2025
- Путин образовал совет при президенте РФ по культуре
- 13:20 07.10.2025
- Нобелевская премия по физике присуждена за открытие в области квантовой механики
- 13:05 07.10.2025
- Число погибших от суррогата с метанолом в Ленинградской области достигло 45 — СК
- 13:00 07.10.2025
- ВС РФ освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области — МО РФ
- 12:48 07.10.2025
- Почти 730 тысяч россиян захотели перевести пенсию в долгосрочные сбережения в СберНПФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать