0
0
106
НОВОСТИ

Мелитополь в Запорожской области обесточен

16:00 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временный административный центр Запорожской области город Мелитополь остался без электричества, передает корреспондент ТАСС.

Погас свет во всех районах города, в том числе в многоквартирных домах и учреждениях. Не работают светофоры на автодорогах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 07.10.2025
Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Кубой
0
60
15:32 07.10.2025
Медведев сыронизировал над вопросом Трампа, что Киев сделает с «Томагавками»
0
163
15:12 07.10.2025
Запад развязал новую холодную войну против России, это манипуляции — дочь Луиса Корвалана
0
179
15:00 07.10.2025
ЕС является заложником оголтелой политики Прибалтики и Польши — Песков
0
209
14:32 07.10.2025
РФ считает, что Трамп сохраняет волю на урегулирование по Украине — Песков
0
240
14:31 07.10.2025
Мэр Москвы: В новом спорткомплексе в ЗелАО смогут заниматься все желающие
0
219
14:18 07.10.2025
В Зеленограде открыт суперсовременный завод по производству лекарств — Собянин
0
239
14:12 07.10.2025
Средства ПВО сбили за сутки 416 украинских беспилотников самолетного типа
0
253
14:00 07.10.2025
«Томагавки» могут быть ядерными, их поставка Киеву станет эскалацией — Песков
0
280
13:32 07.10.2025
Путин образовал совет при президенте РФ по культуре
0
324

Возврат к списку