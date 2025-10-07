Мелитополь в Запорожской области обесточен

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временный административный центр Запорожской области город Мелитополь остался без электричества, передает корреспондент ТАСС.

Погас свет во всех районах города, в том числе в многоквартирных домах и учреждениях. Не работают светофоры на автодорогах.