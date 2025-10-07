Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Кубой

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве с Кубой. Законопроект о ратификации на рассмотрение палаты парламента внес кабмин РФ.

«Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о военном сотрудничестве, подписанное в городе Гаване 13 марта 2025 года и в городе Москве 19 марта 2025 года», — говорится в тексте документа.