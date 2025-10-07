Совет улемов ДУМ РФ разъяснил вопрос перевозки свинины и алкоголя курьерам-мусульманам
16:32 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет улемов Духовного управления мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) принял фетву (богословское решение) по вопросу допустимости работы мусульман курьерами в сфере доставки и логистики, согласно которой мусульманам нельзя перевозить очевидно запрещенные грузы, к числу которых в ряде прочего относятся свинина и алкогольные напитки. Текст фетвы представлен на сайте ДУМ РФ.
«Совет улемов ДУМ РФ рассмотрел вопрос допустимости работы в сфере курьерской доставки и логистики и принял следующее решение: перевозка очевидно дозволенных грузов разрешена. Перевозка однозначно запретного запрещена. Исключение: когда она осуществляется с целью утилизации. К этому относятся, например, алкогольные напитки, азартные игры, идолы и предметы языческого культа, свинина, мясо животных, умерщвленных недозволенным способом», — говорится в решении.
Отмечается, что в сложных случаях доставка груза допускается, но требует от курьера обязательной выплаты милостыни. «Если в грузе содержится и дозволенное, и запретное, но преобладает дозволенное, тогда доставка допускается, но с условием последующей выплаты милостыни», — сообщается в тексте.
Решение также предусматривает случаи, в которых содержимое груза остается неизвестным курьеру. «Перевозка грузов с неизвестным курьеру содержимым (закрытые коробки и т. п.) дозволена. Содержимое груза может быть как разрешенным, так и запрещенным, и перевозка сама по себе не считается противоправным действием. Нарушение возникает только при наличии осознанного намерения перевезти запрещенный предмет», — подчеркнули в Совете улемов.
Также курьерам, как и всем участникам торговли и сферы услуг, рекомендовано «при наличии сомнений в чистоте дохода очищать заработок милостыней».
