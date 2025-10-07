0
Водитель и три пешехода погибли в результате ДТП в Удмуртии

17:00 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три пешехода и один водитель погибли в результате массового ДТП в Удмуртии. Как сообщает телеграм-канал ГУ МЧС по республике, в Ижевске столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Пермь — Казань.

«По предварительным данным, есть погибшие: 1 водитель из легкового автомобиля и 3 пешехода. По пострадавшим информация уточняется», — говорится в сообщении.

