Водитель и три пешехода погибли в результате ДТП в Удмуртии
17:00 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три пешехода и один водитель погибли в результате массового ДТП в Удмуртии. Как сообщает телеграм-канал ГУ МЧС по республике, в Ижевске столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Пермь — Казань.
«По предварительным данным, есть погибшие: 1 водитель из легкового автомобиля и 3 пешехода. По пострадавшим информация уточняется», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 17:40 07.10.2025
- Европейцы блефуют, говоря о якобы готовности отправить войска на Украину — Foreign Affairs
- 17:12 07.10.2025
- Запад использует экологическую повестку для сдерживания РФ в Арктике — Патрушев
- 16:32 07.10.2025
- Совет улемов ДУМ РФ разъяснил вопрос перевозки свинины и алкоголя курьерам-мусульманам
- 16:12 07.10.2025
- Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Кубой
- 16:00 07.10.2025
- Мелитополь в Запорожской области обесточен
- 15:32 07.10.2025
- Медведев сыронизировал над вопросом Трампа, что Киев сделает с «Томагавками»
- 15:12 07.10.2025
- Запад развязал новую холодную войну против России, это манипуляции — дочь Луиса Корвалана
- 15:00 07.10.2025
- ЕС является заложником оголтелой политики Прибалтики и Польши — Песков
- 14:32 07.10.2025
- РФ считает, что Трамп сохраняет волю на урегулирование по Украине — Песков
- 14:31 07.10.2025
- Мэр Москвы: В новом спорткомплексе в ЗелАО смогут заниматься все желающие
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать