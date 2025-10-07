Европейцы блефуют, говоря о якобы готовности отправить войска на Украину — Foreign Affairs
17:40 07.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления лидеров европейских стран о якобы готовности направить воинский контингент на Украину и предоставить ей гарантии коллективной обороны по образцу 5-й статьи Устава НАТО не заслуживают доверия и нереалистичны. Такое мнение высказывается в статье журнала Foreign Affairs, характеризующей эти высказывания как браваду и иллюзии.
Авторы публикации фактически признают, что размещение войск НАТО на Украине будет означать прямое вмешательство альянса в конфликт с Россией. Союзники по блоку в последние годы «упорно отказывались» от военного столкновения с РФ и не будут делать этого сейчас. Поэтому Киеву не следует рассчитывать на отправку каких-либо войск со стороны США и Европы.
Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что гарантии безопасности для Украины не могут включать обязательства по защите со стороны НАТО. Американский лидер заявил, что «будет какая-то форма безопасности», добавив, что в основном безопасность Киева должны гарантировать европейские страны.
